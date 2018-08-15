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15 Ağustos 2018 11:13

Başkan Can kurban vekaletini Kızılay’a verdi

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Kızılay’a kurban vekaletini verdi.

Başkan Can kurban vekaletini Kızılay’a verdi

15 Ağustos 2018 11:13


Türk Kızılayı Bilecik Şube Başkanı Selami Çınar ve Kızılay Şube Görevlisi Nurcan Başhan, Belediye Başkanı Nihat Can’ı makamında ziyaret etti. Başkan Can, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Şube Başkanı Çınar ve beraberindeki konuğuna teşekkür etti. Türk Kızılayı Bilecik Şubesinin çalışmaları hakkında fikir alışverişlerinin yapıldığı ziyaret hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Can, “Türk Kızılayı Bilecik Şube Başkanı Selami Çınar ve Kızılay Şube Görevlisi Nurcan Başhan ziyarette bulundular. Kızılay Bilecik Şubesi’nin ilimiz ve ülkemizdeki güzel çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Ziyarette ayrıca, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Kızılayımıza kurban vekaletimizi verdik. Ziyaretleri ve güzel çalışmaları dolayısıyla Şube Başkanımız Selami Çınar ve Görevli Nurcan Başhan’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.


Şube Başkanı Selami Çınar da gerek misafirperverliği gerek Türk Kızılayı’na katkıları dolayısıyla Belediye Başkanı Nihat Can’a teşekkür etti.




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