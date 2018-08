Başkan Can, Yaşayan Şehir Müzesini ziyaret etti

Günde yüzlerce ziyaretçiyi ağırlayan Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesinde bu kez "Geleneklerimizi Yaşatıyoruz’’ projesi kapsamında mısır yapraklarından hasır yapma etkinliği düzenledi. Müzeyi eşi Nesrin Can ile ziyaret eden Başkan Can, hasır ustası teyzelerden bilgi aldı. Şehir içinden ve dışından müze ziyaretine gelen konukları da çeşitli hediyeler takdim eden Belediye Başkanı Nihat Can, "Belediyemiz tarafından şehrimize kazandırılan Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzemizi ziyaret ettik. Müzemizde ’Geleneklerimizi Yaşatıyoruz’ çalışması kapsamında teyzelerimiz, hasır yapma geleneğini en başından en sonuna kadar uygulamalı olarak gerçekleştiriyor ve müzemize gelen konuklarımıza ve çocuklarımıza bu geleneği aktarıyor. Yaşayan Şehir Müzemizde şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da sosyal ve toplumsal yaşantımızda çok önemli yer edinmiş olan meslekleri, gelenekleri ve icraatları yaşatmaya devam edeceğiz. Müzemizde ayrıca yaprağı ipek şehrimizde ipek böcekçiliğinin tekrar hatırlanması ve yaşatılması adına da güzel aktiviteler yapılıyor. Gelen konuklarımız müzemizde ipek böceği, kozası ve yaprakları görmüş oluyor. Ben bu geleneğin tekrar hatırlatılmasında ve uygulanmasında emeği olan teyzelerimiz ve çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Müze ziyaretine gelen konuklar da gerçekleştirilen uygulamadan duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Nihat Can ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.