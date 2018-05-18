Başkan Özden beyaz önlüğü giydi ve fırının başına geçti

Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, geçtiğimiz yıllarda belediyeye ait 80 dönümlük tarlaya buğday ekerek, 20 bin lira gelir elde etmişti. Tarlanın ilk mahsulünü kendi elleriyle ekerken, çıkan mahsulü de kendi biçmişti. Ramazan ayının geldiği bu günlerde Başkan Özden, bu sefer de belediyenin imkanları kullanarak ilçeye bir ekmek fırını kazandırdı. Fırının açılışında beyaz önlük ve kafasına bonesini takarak ilk pideyi kendi elleriyle yapan Başkan Özden, fırını başına da geçerek pideleri pişirdi. İlk pişen pideleri fırından çıkaran Başkan Özden, kendi elleriyle ilçe halkına takdim etti.

"Her şey ilçemiz için"

Göreve geldiği günden bu yanan güzel çalışmalara imza attığını anlatan Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, "Belediyeyi 2 milyon 200 bin lira borçla devraldım. O dönem Belediyede çalışan 10 personelin maaşlarını ödemekte güçlük çektim. Belediyeye yeni gelir kapısı ararken belediyeye ait 80 dönümlük tarlaya buğday ekerek, 20 bin lira gelir elde etti. İlçemizde tek ekmek fırını vardı ve bir takım sıkıntılar yaşanıyordu. Bize Gölpazarı, İnhisar ve Sakarya’nın Taraklı ilçesinden ekmek, pide geliyordu. Ramazan ayına girmeden 1 buçuk ay önce bir karar alarak belediyemiz adına bir ekmek fırını yapmayı kararlaştırdık. 1 buçuk ayda bu fırını bitirdik. Artık ilçemizde dışarıdan ekmek ve pide gelmeyecek. İlk pideyi ben yaptım ve pişirdim. Yenipazar Belediyesi Ekmek Fırını ilçemize hayırlı olsun" dedi.