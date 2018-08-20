Başkan Yalçın, belediye personeliyle bayramlaştı

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, belediye personeliyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Ardından bir açıklama yapan Başkan Yalçın, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi belediye meclis üyelerimiz ve belediye personelimizle bayramlaştık. Özverili çalışmalarından dolayı personelimize ve verdikleri destek güvenden dolayı belediye meclis üyelerime çok teşekkür ediyorum. İlçemizi Kurban Bayramı’na hazırlama hemşehrilerimizin ve misafirlerimizin daha temiz huzurlu mutlu Pazarcık görebilmesi amacıyla bugün ve yarin ilçemizin her noktasında çalışmalarımız devam ediyor" dedi.