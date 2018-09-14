BEBKA, yerel ve kırsal alanda kalkınmayı anlattı

BEBKA, Özyeğin Üniversitesi'nin programı kapsamında çoğunluğu kalkınma ajansı uzmanlarından oluşan 50'ye yakın katılımcıyı Bursa'da ağırladı. Siyah incir, Gemlik zeytini ve Bursa şeftalisi gibi yöresel ürünlerin ve kırsal kalkınma örneklerinin anlatıldığı sabah sunumlarını içeren program Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesinde gerçekleştirildi. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Üyesi Ali Duran Dinç, Tarım A. Ş. Genel Müdürü Fetullah Bingül, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Sertaç Dokuzlu ve Doğancı Köyü Kadınları Derneği temsilcisi Hatice Şahan'ın da konuk olarak katıldığı sunumlar, katılımcılar tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

Programın açılış konuşmasını yapan BEBKA Bursa Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Erhan Öztürk, kırsal kalkınmanın BEBKA'nın üzerinde durduğu en önemli konulardan biri olduğunu söyledi. BEBKA'nın faaliyetleri, destekleri ve hayata geçirdiği projeler hakkında bilgilendirmelerde bulunan Öztürk, “Destek verdiğimiz projelerin başka kırsal ilçelere de örnek olması bizleri mutlu ediyor. Bursa gerek doğasıyla gerekse de tarımsal çeşitliliğiyle çok zengin bir şehir. Bu potansiyeli harekete geçirecek projelerin çoğalmasını arzuluyor ve bu çerçevede hareket ediyoruz” dedi.

Sonrasında konuşan BEBKA Bilecik Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Fatih Aydın ise Bilecik'te BEBKA tarafından gerçekleştirilen tasarım ve markalaşma etkinliklerini anlattı. Aydın, gerçekleştirdikleri etkinliklerle gerek kırsal alandaki bitmeye yüz tutmuş tarihi sanatları gerekse de bölgelere mal olmuş güzellikleri tekrar canlandırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Programın öğleden sonraki bölümünde program katılımcıları ilk olarak Bursa'da siyah incir merkezi Karabalçık Köyü'nü ziyaret etti. Siyah incirin marka etiketleri ile paketlenmesini inceleyen ekip Bursa Bölgesi Tarım Kooperatifleri Birliği Başkanı Osman Özkan'dan siyah incir üreticilerinin kooperatifleşme sürecini ve bunun üreticilere ve yerli halkın kalkınmasına etkilerini dinledi. Bursa Teknik Gezisi Alara Tarım A.Ş ‘de Genel Müdür yardımcısı Belit Balcı'nın ev sahipliğinde Alara'nın bu konudaki çalışmalarının anlatıldığı ve tesisin ziyaret edildiği etkinlik ile sona erdi.