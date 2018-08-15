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15 Ağustos 2018 17:27

Belediye başkanından Erdoğan’ın boykot çağrısına destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın boykot çağrısına destek veren Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, belediye işletmelerinde ABD ürünleri yerine yerli ürünlerin ve içeceklerin satılması talimatını verdi.

Belediye başkanından Erdoğan’ın boykot çağrısına destek

15 Ağustos 2018 17:27


İlçede faaliyet gösteren tüm belediye işletmelerinde ABD ürünlerinin satışını yasaklayan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, bugünden itibaren yerli ürünlerin ve içeceklerin satılması yönünde talimat verdi. Bakıcı’nın bu uygulaması, özellikle sosyal medya üzerinde vatandaşlar tarafından büyük takdirle karşılandı. AK Parti’nin kuruluşunun 17. yıldönümünde yayınladığı mesaj ile "Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz" diyen ve yerli ürünlerin kullanımına yönelmek gerektiğini belirten Bakıcı, başlattığı uygulamayla kararlılığını ortaya koydu.




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