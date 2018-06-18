Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2018 10:14

Bilecik Bayırköy’de trafik kazası: 1’i bebek 3 ölü

Bilecik’de meydana gelen trafik kazasında biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti.

Bilecik Bayırköy’de trafik kazası: 1’i bebek 3 ölü

18 Haziran 2018 10:14


Kaza, Bayırköy beldesi Paşalar Boğazı mevkiinde meydana geldi. Selin K. (29) idaresindeki 34 FC 6588 plakalı otomobil Sakarya’dan Bilecik istikametine seyir halindeyken Bayırköy beldesi Paşalar Boğazı mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sulama kanalına düştü. Kazada; sürücü Selin K. (29) kızı Erva K (1) ve yanlarında bulunan Nejla E. (57) araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası polis ve jandarma ekipleri çevre güvenliği alırken, cesetler otopsileri yapılmak üzere Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç