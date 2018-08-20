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20 Ağustos 2018 11:05

Bilecik çiçeklerle daha da güzelleşiyor

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çiçek ekimi devam ediyor.

Bilecik çiçeklerle daha da güzelleşiyor

20 Ağustos 2018 11:05


Tüm park, bahçe ve mesire alanlarının çim biçilmesi, ağaç budanması ve yine şekilli ağaçların kesilmesiyle birlikte sulama ve tamirat çalışmaları yanı sıra şehir estetiğine büyük önem gösteren Bilecik Belediyesi, kentin muhtelif yerlerini çiçekler ile donatıyor. Ankara İstanbul yolu üzerindeki Sultaneli sokağı peyzaj düzenlemesi kapsamında park ve bahçeler müdürlüğü dekoratif görünümlü çiçek peyzaj çalışmalarını tamamladı. Her gün Bilecik’in ayrı bir noktasını süsleyen Bilecik Belediyesi Sultaneli Osmanlı Sokağı’ndaki çalışma ile şehrin vitrini niteliğindeki caddeyi çiçeklendirme çalışmasıyla süsledi. Böylece ili ziyaret edecek misafirler yeni ve daha çok fotoğraf kareleriyle ilden ayrılacak.




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