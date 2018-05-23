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23 Mayıs 2018 19:28

Bilecik’in kutlu fethi programı

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan Bilecik’in Fethi Şeyh Edebali ve Osman Gazi’yi Anma Etkinliklerinin 719.

Bilecik’in kutlu fethi programı

23 Mayıs 2018 19:28

yıl dönümü bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlanacak.


Konuyla alakalı kısa bir açılama yapan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, “Bilecik Şeyh Edebali Türbesi alanında gerçekleştirilecek olan etkinlikler, dünyaca ünlü hafızların Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak. Mehter Takımı Gösterisi ve çeşitli etkinliklerle devam edecek olan Bilecik’in Fethi programına sürpriz isimler katılacak. 27 Mayıs Pazar günü saat 18.00’de başlayacak olan Bilecik’in Fethi Şeyh Edebali ve Osman Gazi’yi Anma Etkinlikleri kapsamında konuklar, aynı iftar sofrasında Ramazan ayının bereketini paylaşacak. Bilecik’imizin kutlu fethini birlikte kutlayalım” dedi.




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