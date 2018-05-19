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19 Mayıs 2018 16:04

Bilecik’te EDAK kuruldu

Bilecik’te yeni kurulan Edebali Arama Kurtarma Derneği (EDAK) seçiminde, dernek başkanı İbrahim Barış Kalın oldu.

Bilecik’te EDAK kuruldu

19 Mayıs 2018 16:04


Bilecik’te bir kafeteryada düzenlenen EDAK’ın ilk Genel Kuruluna 20 üyenin tamamı katılırken, yönetim kurulu asil üyeleri İbrahim Barış Kalın, Mehmet Hayri Demirel, Erol Can, İsmet Aytunç Ay, Derya Nur Sihapi, Handa Doğan olarak belirlendi. Yönetim Kurulu asil üyeleri arasında yapılan oylamada ise EDAK başkanlığına İbrahim Barış Kalın seçildi.



"Şu ana kadar 3 kamp dönemi geçirdik"


Dernek hakkında bilgi veren İbrahim Barış Kalın, şu ana kadar üyelerle birlikte 3 kamp dönemi geçirdiklerini anlatarak, "Bilecik’te vatandaşların doğa yürüyüşleri, kamp, gezi gibi birtakım faaliyetlerin yapılması için bu derneği kurduk. Üyelerimiz arasında bu işi çok kaliteli yapan arkadaşlarımız var. Doğa yürüyüşlerimiz ve kamplarımızda katılımcılara hayatta kalma derslerinin yanı sıra bir çok teorik dersler veriyorlar. Tecrübeli isimlerin yönetimimizde bulunması bizler için çok büyük bir avantaj" ifadelerini kullandı.




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