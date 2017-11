Bilecik merkez Beldesi Yüksek Hızlı Tren (YHT) pasa döküm alanında düzenlenen fidan dikim törenine Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Orman İşleme Müdürü Mehmet Yaycıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, , daire müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

"Kutsal bir meslek olan öğretmenlik hiç kuşkusuz ki her türlü saygıyı hak ediyor"

Törende konuşma yapan Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, öğretmenlerin kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, "Onlar geleceğimizin mimarları, bizleri ve evlatlarımızı yetiştiren değerli öğretmenlerimize ne yapsak az. Kutsal bir meslek olan öğretmenlik hiç kuşkusuz ki her türlü saygıyı hak ediyor. Öğretmenlerimize bir kez de buradan sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Fidanlarla birlikte bir neslin daha yetişecek. Fidanlarımız büyüdükçe evlatlarımız büyüyecek bizlerin yerine geçecekler. Onlarda birer fidanlar. Biz nasıl besler, yetiştirirsek öyle büyüyecekler. Vatana, millete hayırlı olacaklar" dedi.

Orman İşleme Müdürü Mehmet Yaycıoğlu da hızlı tren döküm alanın ağaçlandırılarak hem çevreye hem de vatandaşlara destek olacağını belirterek, fıstıkçamı kozalağı elde edilerek ekonomik kazanç sağlanacağını, bunun da öğretmenler adına yapılmasının ayrıca önemli ve güzel olduğunu söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ise ’’Doğanın can damarları ağaçlar olduğu gibi, toplumun can damarları da öğretmenlerdir. Öğretmenlerimiz, gencecik yeni fidanlarımızı, çocuklarımızı yetiştirmek için ’’eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur’’ felsefesiyle yola çıkan, fedakarca, özverili çalışan öğretmenlerimizin hatıralarını bir orman oluşturmak istedik. Bu konuda desteklerini esirgemeyen ve eğitimde yaptığımız her çalışmada yanımızda olan Valimiz Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum.’’ diye konuştu.

Konuşmaların ve İl Müftüsü Necati Akkuş’un dua yaptırmasının ardından 6 hektarlık alana Vali Büyükakın, Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, daire müdürleri, öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte 2 bin fidanı toprakla buluşturdu.