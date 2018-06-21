Bilecik’te otomobil takla attı: 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Bilecik-Osmaneli karayolunun Gülümbe rampalarında henüz sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı meydana gelen trafik kazasında, sürücü Hakan Gözel (40) yönetimindeki 11 SB 204 plakalı otomobil, takla atarak şarampole yuvarlandı. Takla atan otomobilde bulunan sürücü Hakan Gözel, eşi Ayşe Gözel (38), çocukları Ela (10), İrem (5) ve Handegül Gözel (2) hafif yaralandı.

Yaralı 5 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri tarafından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Takla atan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi