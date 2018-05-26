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26 Mayıs 2018 12:53

Bilecik’te tavuk üretiminde herhangi bir sorun yok

Bilecik İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürü Necmettin Yoldaş, son günlerde ulusal ve yerel medyada yer alan Türkiye’nin beyaz et üretiminin yüzde 75’inin karşılandığı Sakarya, Düzce, Bolu, Kocaeli ve Bilecik’teki entegre tesislerinde üretimin durduğu iddialarının doğru olmadığını, Bilecik’te tavuk üretiminde de herhangi bir sorun olmadığı söyledi.

Bilecik’te tavuk üretiminde herhangi bir sorun yok

26 Mayıs 2018 12:53


İl Müdürü Yoldaş, yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz günlerde "Bilecik Kanatlı Hayvan Eti Üreticiler Birliği üyeleri, üretimi durdurma yönünde karar aldı" başlıklı haberleri yalanlayarak, "Bu yayınlanan haberde ilimiz sınırları içinde yer alan Şen ve CP piliç firması ile çalışan üreticiler, üretimi durdurma kararı alındığına dair bilgiler yer almıştı. Bilecik il ve ilçeleri toplamda 4 milyon 200 bin adet tavuk üretimi potansiyeline sahip olup, bu potansiyel istihdama büyük katkı sağlamaktadır. Bilecik için bu kadar öneme sahip olan tavukçuluk sektörünün bu sorununu çözmek adına, söz konusu adı geçen firmalar ve üretici birlikleriyle görüşüldü. Görüşmeler sonucunda ilimizde üretim devam etmekle beraber, üretim durdurma söz konusu değildir. Üretimde herhangi bir sıkıntı yaşanmamaktadır" ifadelerine yer verdi.




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