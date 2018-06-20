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20 Haziran 2018 12:21

Bilecik’te trafik kazası: 1 yaralı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik’te trafik kazası: 1 yaralı

20 Haziran 2018 12:21


Alınan bilgilere göre kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sanayi istikametine seyir halinde bulunan Demir Şentürk (62) yönetimindeki 11 SE 279 plakalı otomobil, eski belediye kavşağına geldiği esnada yolun karşısına geçmekte olan İsmet Gümüş’e (83) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan 83 yaşındaki İsmet Gümüş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




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