Diğer
Kategoriler
23 Temmuz 2018 16:41

Bilecik’te trafik kazası: 1 yaralı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik’te trafik kazası: 1 yaralı

23 Temmuz 2018 16:41


Alınan bilgilere göre, Eskişehir-İstanbul karayolu üzerinden Küçük Sanayi Sitesi istikametine seyir halindeki Adnan Özen (36) yönetimindeki 11 EL 443 plakalı otomobil, İl Özel İdaresi kavşağında iddialarına göre; yeşil ışığın yanıp söndüğü sırada ani duruş yaptı. Önündeki aracının durduğunu fark etmeyen Ekrem Yaz (27) yönetimindeki 26 TA 105 plakalı otomobil, 11 EL 443 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ekrem Yaz kullandığı aracın ön koltuğunda oturan eşi Selma Yaz burnundan yaralandı. Yaralı olay yerine gel 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Öte yandan, polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç