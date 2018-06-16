Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2018 00:56

Bilecik’te trafik kazası, 1’i ağır 6 kişi yaralı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Bilecik’te trafik kazası, 1’i ağır 6 kişi yaralı

16 Haziran 2018 00:56


Alınan bilgilere göre, Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Küçük Susuz Köyü’nde ilçe merkezine doğru seyir halindeki sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 08 KN 900 plakalı araç ile karşı yönden gelen 11 SA 652 plakalı panelvan araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan Ayşe Erguvan (82), İsmet Erguvan (78), Emigül Yongacı (55), Kenan Yongacı (30), Emine Kasım (59) Rabiye Tuna (62) çeşitli yerlerinden yaralandılar. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Devlet hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan İsmet Erguvan buradan Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi.


Öte yandan Jandarma kazayla ilgili olayla ilgili soruşturma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
29
°
C
  • Cumartesi
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç