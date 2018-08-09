Diğer
Kategoriler
09 Ağustos 2018 17:00

Bilecik’te uyuşturucu operasyonu

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Bilecik’te uyuşturucu operasyonu

09 Ağustos 2018 17:00


Alınan bilgilere göre, Sakarya Nehri kenarında baygın yatan bir şahısla ilgili ihbar alan Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın uyuşturucu madde kullanmasından şüphelendi. Şahsın bulunduğu yerde incelemelerini derinleştiren ekipler bir kayanın altına gizlenmiş 52 adet extacy hap, 16 gram içime hazırlanmış bonzai maddesi ve 29 adet paketlenmiş satılmaya ve içime hazır şekilde bonzai ele geçirdi. Ele geçirilen maddeler sonrası baygın şahsın kendine gelmesinin ardından alınan ifadesi sonrası E.H. ve M.A. yakalandı.


Yakalan iki şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç