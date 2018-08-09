Bilecik’te uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgilere göre, Sakarya Nehri kenarında baygın yatan bir şahısla ilgili ihbar alan Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın uyuşturucu madde kullanmasından şüphelendi. Şahsın bulunduğu yerde incelemelerini derinleştiren ekipler bir kayanın altına gizlenmiş 52 adet extacy hap, 16 gram içime hazırlanmış bonzai maddesi ve 29 adet paketlenmiş satılmaya ve içime hazır şekilde bonzai ele geçirdi. Ele geçirilen maddeler sonrası baygın şahsın kendine gelmesinin ardından alınan ifadesi sonrası E.H. ve M.A. yakalandı.

Yakalan iki şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.