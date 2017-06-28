Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2017 17:33

Bilecik’te Yaz Spor Okulları başlıyor

Bilecik Belediyesi tarafından 10 yıldır büyük bir başarı ile gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları 3 Temmuz Pazartesi günü başlıyor.

Bilecik’te Yaz Spor Okulları başlıyor

28 Haziran 2017 17:33


Her dönem binlerce çocuğun çeşitli spor dallarında eğitim aldığı Yaz Spor Okulları birçok alandaki yüzlerce öğrencisi ile eğitimlerine başlıyor. Bilecik Belediyesi Yaz Spor Okulları, uzman öğreticiler eşliğinde gerçekleştirilecek kurslarda, yüzme, tenis, basketbol, futbol başta olmak üzere birçok alanda eğitimler verecek. Şu ana kadar 5 bini aşkın öğrencinin eğitildiği kurslarda, 5 ile 15 yaş aralığındaki çocuklar, belirtilen alanlardaki kurslara kayıt yaptırarak, verimli bir yaz dönemi geçiriyor.


Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’nın büyük önem verdiği Yaz Spor Okulları kurslarında yaklaşık 10 hafta eğitim alacak kursiyerler, kurs bitiminde öğrendikleri bilgi ve tecrübeleri, alacakları sertifika ile taçlandıracaklar.


Öte yandan, geleceğin teminatı olan çocukların geleceğe daha güvenle bakabilmeleri ve verimli bir yaz sezonu geçirmeleri için büyük önem arz eden Yaz Spor Okulları kayıt işlemlerinin Haziran ayı sonuna kadar yapılacağı belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
BİLECİK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 4 ŞEVVÂL 1438
  • 28 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:09
  • Güneş :05:26
  • Öğle :13:14
  • İkindi :17:13
  • Akşam :20:41
  • Yatsı :22:39
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!