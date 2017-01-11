Bozüyük atık su arıtma tesisi projesi adım adım ilerliyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Eldemir Bozüyük’te yapılacak olan atık su arıtma tesisinin yerleşim planı inceleme toplantısına katıldı.

Bozüyük Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Entegre Su Projesi doğrultusunda kurulacak, evsel atık su arıtma tesisi için gerçekleştirilen toplantı Başkanlık makamında yapıldı. Toplantıya Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Eldemir, Türkiye Su Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mete Saatçi, Yrd. Doç. Dr. Elif Soyer, Belediye Başkan Yardımcıları Hayrettin Eldemir ve Ali Avcıoğlu ile birlikte Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü personeli katıldı. Yaklaşık olarak 8 saat süren proje yerleşim planı inceleme toplantısında tesisin atık su filtrasyon, su tankları, atık su tasfiyesi, tesisin boyutları ve enerji üretimi konularında tavsiye ve önerilerde bulunuldu.

Yapılacak olan tesis ile ilçede oluşan atık su tamamen arındırılacak ve Bozüyük yüksek kapasiteye sahip bir atık su arıtma tesisine kavuşacak.