Bozüyük Tiyatro Günlerinde kahkaha tufanı

’sü düzenlenen Uluslararası Bozüyük Metristepe Tiyatro Günleri’nde Mahşeri Cümbüş ekibi adeta fırtına gibi esti.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde sahne alan Mahşeri Cümbüş ekibini izlemeye gelenler arasında Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Bkm. Yzbş. Murat Günhan, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç ve salonu tamamen dolduran Bozüyüklü tiyatro severler yer aldı. Cumartesi günü biletlerin kısa sürede tükenmesi ve vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu görüntülerin ortaya çıkması ile Ulusal basında da geniş yer bulan Uluslararası Bozüyük Metristepe Tiyatro Günlerinde sahne alan Mahşeri Cümbüş ekibi, 16.00 ve 20.00 saatlerinde olmak üzere iki seansta izleyenleri kahkahaya boğdu. Doğaçlama tiyatronun en güzel örneklerinden biri olan ve seyircinin de aktif olarak oyun içinde yer aldığı tiyatro oyunu, seyirci ile oyuncular arasında oldukça eğlenceli ve komik diyaloglara sahne olurken, mahşer ekibi ve cümbüş ekibi seyircilerden gelen alkışlar ile kıyasıya yarıştı. 2 perde olarak sahnelenen oyunda seyirciler arasından seçilenler oyunda yer alırken, seyirciyi bol bol güldüren diyaloglar ortaya çıktı.

Oyun sonunda salondakiler tarafından uzun süre alkış alan Mahşeri Cümbüş ekibine plaketlerini takdim etmek için sahneye gelen Belediye Başkanı Fatih Bakıcı; “Bozüyük’te kültürel ve sosyal faaliyetlerin artması ve vatandaşlarımızın son derece güzel ve eğlenceli vakit geçirmeleri için düzenlediğimiz festivalimize oyuncu ve seyirci olarak katılım gösteren herkese çok teşekkür ediyoruz. Biletlerin kısa sürede tükenmesi ile ve vatandaşlarımızın yoğun ilgi göstermesiyle ulusal basında da geniş yer bulan ekibimize burada gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür ederken, kendilerini diğer festivallerimizde de aramızda görmekten onur duyacağımızı belirtmek istiyorum” dedi.

Başkan Bakıcı, oyun sonunda oyuncuları tebrik ederek plaketlerini takdim etti. Mahşeri Cümbüş oyuncularından Ayhan Taş ve Burak Satıbol, düzenlenmiş olan festival ve kültürel faaliyetlere verdiği önem nedeni ile Başkan Bakıcı’ya teşekkür ederek böylesine güzel aktivitelerin tüm belediyelere de örnek olması gerektiğini belirttiler.