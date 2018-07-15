Bozüyük’te “15 Temmuz” konulu fotoğraf sergisi

yıl dönümü etkinlikleri kapsamında “15 Temmuz” konulu fotoğraf sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen “15 Temmuz” konulu fotoğraf sergisi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. 15 Temmuz darbe girişimi ve Türkiye’nin içinden geçtiği zor zamanları konu alan fotoğraf sergisinde bu zor dönemlerin unutulmaması ve unutturulmaması gerektiği vurgulandı. Açılışın ardından fotoğraf sergisini gezen protokol üyeleri ve vatandaşlar dikkatli bir şekilde sergilenen fotoğrafları incelerken duygulu anlar da yaşadı.

Fotoğraf sergisinin açılış törenine ilçe Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Yzb. Murat Günhan, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can, Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Müftü Selami Bağcı, Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli ve vatandaşlar katıldı.