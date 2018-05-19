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19 Mayıs 2018 16:12

Bozüyük’te 300 gram pide 1,25 lira

Bozüyük Belediyesi Halk Ekmek Fırını, vatandaşlara yıl içerisinde ucuz ekmek imkanı sağlarken on bir ayın sultanı Ramazan ayında da pideyi ucuz fiyatla sunmaya devam ediyor.

Bozüyük’te 300 gram pide 1,25 lira

19 Mayıs 2018 16:12

Belediye Halk Ekmek fırınında 300 gram Ramazan pidesi 1,25 TL’den satışa sunuluyor.


Bozüyük Belediyesi Halk Ekmek fırını, Ramazan ayı boyunca iftar sofralarının vazgeçilmezi olan pideyi ucuz, lezzetli ve sağlıklı bir şekilde üreterek Bozüyüklülerle buluşturmaya devam ediyor. Ramazan ayı boyunca Halk Ekmek fırınında üretilen 300 gramlık Ramazan pidesi 1 lira 25 kuruştan satışa sunuluyor. Fiyatı ve kalitesi ile vatandaşlar tarafından tercih edilen Halk Ekmek fırını, Ramazan ayı boyunca aynı fiyattan hizmet verecek.




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