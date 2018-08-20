Diğer
Kategoriler
20 Ağustos 2018 16:31

Bozüyük’teki mezarlıklarda arefe yoğunluğu

Kurban Bayramı arefesinde Bozüyük ilçesindeki mezarlıklarda yoğunluk yaşandı.

Bozüyük’teki mezarlıklarda arefe yoğunluğu

20 Ağustos 2018 16:31


Binlerce vatandaş vefat etmiş akrabalarını ve aile büyüklerini ziyaret edip dualar okumak için Bozüyük asri mezarlığına geldi. Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından mezarlık girişinde kabirlere dikilmek üzere 10 bin adet çiçek dağıtılırken, vatandaşların mezarlığa kolay ulaşabilmesi için belediye otobüsleri ile gün boyu ücretsiz seferler düzenlendi. Mezarlık içinde görev yapan personel tarafından hizmet araçlarına alınan vatandaşlar mezarlığın üst kısımlarına ücretsiz olarak taşındı. Vatandaşlar verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirirken, özellikle şehir dışından gelen misafirler geçen yıl uygulanmaya başlanan mezarlık bilgi sistemi ile vefat etmiş aile büyüklerinin ve akrabalarının kabirlerini kolaylıkla buluyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç