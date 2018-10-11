“Doğal ve Kültürel Değerleri ile Dirilişin Şehri Bilecik” paneli

Bilecik Valiliği, Orman Genel Müdürlüğü, Bursa Teknik Üniversitesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin ortak çalışmalarıyla “Doğal ve Kültürel Değerleri İle Dirilişin Şehri Bilecik” konulu panel düzenlendi.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen panele, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın'ın yanı sıra Orman Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Şahin, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, öğretim görevlileri ve kurum amirleri ile çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.

“Bilecik için ortak fikrimiz olmalı”

Bilecik Valisi Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, bu tür çalışmaların şehirlerin planlanması ve gelişim süreçlerinde çok önemli olduğuna dikkat çekti. Bilecik'in tarihi olduğu kadar doğası, ekolojik yapısı ile de oldukça önemli bir konuma sahip olduğunu ifade etti. Büyükakın, “Bilecik ile ilgili proje ve çalışma içerisinde gözlemlediğim ve üstüne basa basa söylediğim bir konu var. Bu ilin nüfusunun bir metropol haline gelmesine milyonlara ulaşmasına hiç gerek yok. Maksimum 500 bin nüfusu geçmeyecek şekilde sakin şehir statüsü koruması ama aynı zamanda bir ilgi merkezi olması için yatırımların yapılması gerekiyor. Bu yatırımlar da sadece devlet eliyle ya da büyük yatırımcıların milyon dolarları harcamasıyla değil şehrin kendi insanının ipin ucundan tutmasıyla olabilecek şeyler. Bilecik'te bir tek deniz yok ona da ihtiyaç yok. Bir dizi çıktı, Bilecik'in çeşitli tarihi yerleri ilgi odağı oldu. Fakat bir gün bu dizi bitecek. Bizim Bilecik'in kaderini güzelleştirmek gibi bir ortak fikrimiz olması gerekiyor. Bu şehir çevredeki illerin tamamına en fazla 3 saat mesafe uzaklıkta. Bakın Pazaryeri ve Gölpazarı'nda kırsal alanlarda çiftlik tarzında eko turizme elverişli konaklamalı alanlar yapan vatandaşlarımız var. Tebrik edilecek işlere imza atmışlar. Bunun gibi bir sürü örnek çıkarılabilecek mesleki yatırımlar söz konusu. Bilecik tarım, hayvancılık, sanayi, eko turizm ve öğrenci şehri haline gelebilecek güzide bir yer. Hep birlikte bunun kıymetini bilmeli ve bu hususta elle tutulur gözle görülür projelerin altına imza atmamız gerekiyor. Bu bilinçle hareket edersek Bilecik kazanacak” diyerek panelde ele alınacak çalışmaların Bilecik ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

“Bilecik küçük bir Türkiye”

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın da Vali Tahir Büyükakın'a ve üniversitelere verdikleri destekten dolayı teşekkürlerini iletti. Konuşmasında Bilecik'in havza olarak küçük bir Türkiye olduğunu belirten Akın, "Bilecik projelere, yatırımlara açık kıymetli bir il. Bu ilin ormanları ve orman köylülerini korumak, onları kalkındırmak hususunda görevlerimiz var. Üstümüze düşen görevimizi planlı çalışmalarımızla yerine getiriyoruz. Ormanlarımızın ve orman köylülerimizin devlete 5 milyar dolarlık kazanımı için proje ve yatırımlarımız söz konusu. İnşallah çalışmalarımızda başarılı olacağız” şeklinde konuştu.

“Bereketli topraklarımız sürekli üretiyor”

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karademir ise, “Bursa, Bilecik ve Kütahya şehirlerimiz Marmara bölgesinin hem tarihi, hem eko turizmi için hem de iklimsel güzellikleriyle insanlara Allah'ın bir lütfü. Bu bölgede ortak projelerimizle, hocalarımızın teknik araştırmalarıyla göç yollarımızı daha gözde hale getirmek, ormanlarımızın veriminden ve bölgemizin bize sunduğu imkanlardan devletimize fayda sağlamak için çalışmaktayız. Bilinçli ve faydacı bir tavır sergileyerek tarihi geçmişi ile atalarımızın yerleştiği bu toprakların bereketinden en güzel şekilde faydalanmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Panele desteklerini esirgemeyen başta sayın valimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

Panel, Bursa Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gül Atanur'un modaratörlüğünde Prof. Dr. Nurfeddin Kahraman, Prof. Dr. Cengiz Türe, Prof. Dr. Mustafa Yılmaz, Şeyh Edebali Üniversitesinden öğretim üyeleri Refik Arıkan, Yeliz Okşak ve Sultan Ece Altınok Çalışkan ile ekoturizm uzmanı Ersin Demirel'in sunumları ve sertifika takdim töreni ile son buldu.