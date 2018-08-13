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13 Ağustos 2018 16:03

Erdoğan’ın dolar ve altın çağrısına vatandaştan büyük destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Altınlarınızı ve dolarlarınızı bozdurun" çağrısı üzerine Bilecik’te kuyumcular yoğun mesai harcıyor.

Erdoğan’ın dolar ve altın çağrısına vatandaştan büyük destek

13 Ağustos 2018 16:03


Ülke genelinde vatandaşlar ellerinde bulunan döviz ve altınları bozdurmaya başlarken, Bilecik’teki kuyumcu ve bankalarda yoğunluk yaşandı. Evlerindeki ya da banka hesaplarındaki döviz ve altınlarını alarak kuyumcuların yolunu tutan vatandaşlar, yatırımlarını Türk Lirası’na çevirerek hükümetin yanında oldukları mesajını verdi.


Bilecik’te kuyumculuk yapan İbrahim Rafet Sünetci, vatandaşların Cumhurbaşkanının çağrısına kayıtsız kalmayarak destek verdiğini anlattı. Sünetci, "Bu süreçte hepimizin destek çıkması gerekiyor. Ülkemize katkıda bulunmak için elimizden geleni yapmaya hazırız. Halkımızı bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.




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