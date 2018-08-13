Erdoğan’ın dolar ve altın çağrısına vatandaştan büyük destek

Ülke genelinde vatandaşlar ellerinde bulunan döviz ve altınları bozdurmaya başlarken, Bilecik’teki kuyumcu ve bankalarda yoğunluk yaşandı. Evlerindeki ya da banka hesaplarındaki döviz ve altınlarını alarak kuyumcuların yolunu tutan vatandaşlar, yatırımlarını Türk Lirası’na çevirerek hükümetin yanında oldukları mesajını verdi.

Bilecik’te kuyumculuk yapan İbrahim Rafet Sünetci, vatandaşların Cumhurbaşkanının çağrısına kayıtsız kalmayarak destek verdiğini anlattı. Sünetci, "Bu süreçte hepimizin destek çıkması gerekiyor. Ülkemize katkıda bulunmak için elimizden geleni yapmaya hazırız. Halkımızı bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.