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28 Haziran 2017 15:56

Ertuğrul Gazi Türbesi bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Üç günlük Ramazan Bayramı tatili boyuncu Ertuğrul Gazi türbesi ziyaretçi akınına uğrarken, Söğüt ilçe halkı kalabalıktan memnun.

Ertuğrul Gazi Türbesi bayramda ziyaretçi akınına uğradı

28 Haziran 2017 15:56


1299 yılında Bilecik’in Söğüt ilçesinde kurulan Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi’nin babası Kayı boyunun lideri Ertuğrul Gazi ve eşi Halime Hatun’un mezarlarının da bulunduğu ilçeyi 3 günlük Ramazan Bayramı tatili boyuncu yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti. Misafirler, türbe girişinin sağ tarafında bulunan Halime Hatun’un mezarını, Ertuğrul Gazi türbesini ve yerleşke alanında bulunun Ertuğrul Gazi’nin yakın akrabaları ve silah arkadaşlarının mezarlarını ziyaret ettikten sonra, o döneme ait kılık kıyafetleri kiralayıp giyerek, çektikleri fotoğraflar ile 1200’lü yıllara gittiler.



Saygı nöbetine ilgi büyük


Bilecik Valiliğince hazırlanan proje kapsamında ilçede bulunan türbeye yerli ve yabancı turistler otobüslerle kafileler halinde adeta akın ediyor. TRT ekranlarında her hafta Çarşamba günü ekranların başına milyonlarca izleyici toplayan ’Diriliş Ertuğrul’ dizisinden sonra Ertuğrul Gazi’nin türbesinde de ilgi artmaya başlamıştı. Oğuzların Kayı boyunun lideri ve Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi’nin türbesinde askerler tarafından Alp kıyafetiyle ’saygı nöbeti’ tutulmaya başlanmasının ardından Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, Kayı Alpleriyle fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor.




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