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23 Haziran 2017 00:32

Feci şekilde can verdiler: 2 ölü

Bilecik’in Bozüyük ilçesi Bozüyük-Bursa karayolu Muratdere köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Feci şekilde can verdiler: 2 ölü

23 Haziran 2017 00:32


Edinilen bilgiye göre, akşam köylerinde düzenlenen iftara katılan Meryem Kurt (72) ve Fadime Kırtaş (65) isimli iki komşu iftar sonrasında evlerine gitmek için karayolundan karşıdan karşıya geçmek istedi. Bu esnada E.K. idaresindeki otomobilin kendilerine çarpması sonucunda iki komşu olay yerinde feci şekilde can verdi. Olayın duyulmasının ardından çok sayıda trafik ve jandarma ekibi olay yerine giderek çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle Bozüyük-Bursa karayolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapatılırken ulaşım Muratdere köyü mevkiinde kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Olay yerinde Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından cenazeler cenaze aracına konularak Bozüyük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrasında olay yerine gelen köylüler ve ölenlerin yakınları büyük üzüntü yaşadı. Cenazelerin yoldan kaldırılmasının ardından karayolları ekiplerince yol temizlenerek Bozüyük-Bursa karayolu yeniden ulaşıma açıldı.



“TEDBİR ALINMASI İÇİN DEFALARCA DİLEKÇE VERDİK AMA…”


Diğer taraftan Köy Muhtarı İsmail Kurt, kaza sonrasında yaptığı açıklamada artık bu can kayıplarının son bulmasını isteyerek yetkililere sitemde bulundu. Muhtar Kurt, “Bugüne kadar burada çok sayıda köylümüz trafik kazasında hayatını kaybetti. Tedbir alınması konusunda ilgili yerlere defalarca dilekçe yazmama rağmen bizimle ilgilenen olmadı. Artık sesimizi duymalarını ve gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz” dedi.




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