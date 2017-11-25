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25 Kasım 2017 12:00

Gizem öğretmenin davası yeniden ele alınacak

Bilecik’te motosiklet tutkunu Gizem Kıvılcım’ın hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma yeniden ele alınacak.

Gizem öğretmenin davası yeniden ele alınacak

25 Kasım 2017 12:00


Kaza 11 Ekim 2016 günü Bilecik- İnegöl yolu üzerindeki Sütlük Köyü kavşağında meydana gelmişti. Bursa‘da özel bir okulda sınıf öğretmeni olan Gizem Kıvılcım (26), 16 JPG 01 plakalı motosikletiyle Bilecik- İnegöl yolu üzerindeki seyir halindeyken Sütlük Köyü kavşağına geldiğinde karşı yönden gelen Sami Kurt idaresindeki 34 DZ 6634 plakalı otomobille çarpışması sonucu hayatını kaybetmişti. Kazada Gizem Kıvılcım 8’de 8 kusurlu görülerek, Sami Kurt hakkında takipsizlik kararı çıkmıştı. Bu sonuç sonrası Gizem Kıvılcım’ın ailesi karara itiraz etti. İtirazı kabul eden Bilecik Sulh Ceza Hakimliği, Kıvılcım’ın kafasındaki kask kamerasının çözümlenmesini isteyerek, soruşturmanın sil baştan yeniden ele alınmasına karar verdi.




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