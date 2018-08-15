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15 Ağustos 2018 11:35

Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı yapıldı

Bilecik’te Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı yapıldı.

Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı yapıldı

15 Ağustos 2018 11:35


Bilecik Valiliğinde gerçekleşen toplantı, Bilecik Vali Yardımcısı Halil İbrahim Acır başkanlığında yapıldı. Toplantıda Bilecik’in Söğüt, Pazaryeri ve Osmaneli ile belediyelerinin geçici bakımevi çalışmalarının son durumu hakkında bilgi alındı. Bilecik ili mücavir alan dışında kalan sahipsiz köpekler için mobil ekipler vasıtasıyla rehabilitasyon faaliyeti planlayan il özel idaresinin çalışmaları hakkında bilgi verilerek, en kısa zamanda sonuçlandırılması kararlaştırıldı. Mücavir alan dışında kalan köylerde muhtarlık, il özel idaresi, yerel hayvan gönüllüleri ve belediyelerin, bir araya gelerek ilgili gönüllü katılım yönetmeliği çerçevesinde işbirliğinin oluşturulmasına, il özel idaresi, Bilecik Belediye Başkanlığı, Osmaneli Belediye Başkanlığı, Bilecik Tarım İl Müdürlüğü ve yerel hayvan koruma görevlisinden oluşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinasyonunda alt komisyon oluşturulmasına, bir sonraki Hayvanları Koruma Kurulunda konunun görüşülmesine karar verildi.


Vali Yardımcısı Halil İbrahim Acır, sokakta yaşamak zorunda olan hayvanlarla ilgili rehabilitasyon çalışmalarının alt komisyonun değerlendirmesinden sonra kurumların işbirliğinde devam edeceğini ifade etti.




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