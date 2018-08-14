İl Jandarma Komutanı İnce’den Başkan Bakıcı’ya veda ziyareti

Uzun yıllar Bilecik İl Jandarma Komutanlığı görevini yürüten Jandarma Albay Hacı Mehmet İnce, Resmi Gazete’de yayınlanan atama kararnameleri ile emekliliğe ayrılırken, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya veda ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Bakıcı’ya görevinde başarılar dileyen İnce, kendisi ile çalışmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gerçekleştirilen ziyaretin ardından Bakıcı, Bilecik’te görev yapmış olduğu yılların bir hatırası olarak İnce’ye plaket takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan kararname ile emekliye ayrılan İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Mehmet İnce’nin yerine, Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu’nun getirildiği öğrenildi.