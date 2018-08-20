Şehrin birçok noktasında Kurban Bayramı öncesinde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştiren Temizlik işleri Müdürlüğü ekipleri tarafından İstasyon Mahallesi’nin ortasından geçen Dalakdere’de temizlik çalışması gerçekleştirilerek, kötü görüntü veren atıklar toplandı ve tazyikli su ile yıkandı. Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Hürriyet Mahallesi’nde gerçekleştirilen yeni sistem Elektroflokülasyon Prosesli Atık Arıtma Suyu tesisleri ile Bahçelievler ve Hürriyet mahallelerindeki kirli suların temizlenerek, doğaya bırakılacağını belirtti. Bilecik Belediyesi tarafından örnek niteliğinde iki adet tesisin inşa edildiğini dile getiren Başkan Can, "Son teknolojik imkanlar kullanılarak, gerçekleştirilen arıtma tesisleri az yer kaplamakla birlikte yüksek kapasitede arıtma özelliğine sahip tesisler arasında yer alıyor. Proje kapsamında iki adet yeni sistem arıtma tesisini mahallelerimize kazandırıyoruz. Bunlardan birisi Hürriyet ve Bahçelievler mahallelerimizdeki kirli suyu arıtacak olan tesis diğeri de Ertuğrulgazi Mahallemizde olacak ve buradaki kirli suyu arıtacak. Tamamen çevreye duyarlı ve hiçbir şekilde koku ve benzeri bir rahatsızlığı vermeyen yeni sistem arıtma tesisleri ilimiz ve bölgemizde örnek yapılardan birisi olurken aynı zamanda işlevleri ile de birçok yönden faydalı olacağına inanıyoruz. Hürriyet Mahallemizdeki tesisimiz bitmek üzere ve kısa bir süre sonra hizmete girecek. Şehrimiz ve mahallelerimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.