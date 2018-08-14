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14 Ağustos 2018 17:15

Jandarma Komutanı İnce’den Başkan Can’a veda ziyareti

Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hacı Mehmet İnce, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can’a veda ziyaretinde bulundu.

Jandarma Komutanı İnce’den Başkan Can’a veda ziyareti

14 Ağustos 2018 17:15


Uzun yıllar Bilecik İl Jandarma Komutanlığı görevini yürüten Jandarma Albay Hacı Mehmet İnce, Resmi Gazete’de yayınlanan atama kararnameleri ile emekliliğe ayrılırken, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can’a veda ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Can, “Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hacı Mehmet İnce veda ziyaretinde bulundu. İlimizdeki çalışmaları kapsamında güzel katkılar sunan Komutanımız Hacı Mehmet İnce Beyefendiye teşekkür ediyor, emeklilik hayatında mutluluk ve sağlık diliyorum” dedi.




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