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23 Haziran 2018 18:06

Kafa kafaya çarpıştılar

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kafa kafaya çarpıştılar

23 Haziran 2018 18:06


Edinilen bilgiye göre kaza, Bozüyük- Söğüt karayolu Alibeydüzü Köyü yakınlarında meydana geldi. Söğüt’ten Bozüyük istikametine seyir halinde olan Emin P. idaresindeki 11 TA 251 plakalı kamyon ile Bozüyük’ten Söğüt istikametine giden Ali İhsan Y.idaresindeki 11 DU 768 plakalı kamyonet çarpıştı. Çapmanın etkisiyle kamyonet içerisinde yolcu olarak bulunan Akif Y. yaralanarak araçta sıkıştı. Sıkışan yolcu olay yerine gelen Bozüyük Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı yolcu tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken Jandarma ekipleri kazanın oluş sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.




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