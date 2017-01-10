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10 Ocak 2017 11:00

Kaymakam Çakıcı’nın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Kaymakam Çakıcı’nın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

10 Ocak 2017 11:00

Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Kaymakam Çakıcı, demokratik sistemlerin en gerekli şartlarından biri olan özgür ve çok sesli medyanın günümüzde öneminin giderek arttırdığını ve gazeteciliğin, çağımızın en önemli meslekleri arasında yerini aldığını kaydetti. Çakıcı, "Gazetecilik fedakârlık isteyen, ağır şartlar altında çalışmayı gerektiren bir meslektir. Kamuoyunu her zaman doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirme görevini yerine getirmeye çalışan gazetecilerimiz, içinde bulunduğu şartların tüm ağırlığına rağmen görevlerini özveriyle yerine getirmektedirler. İlçemizde de bu önemli göreve yerine getiren, yerel ve ulusal medya temsilcileri yurttaşlarımızın gözü, kulağı, dili olmakta ve kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunmaktadır. Gazeteciler görevini yerine getirirken ilkeli, tarafsız, sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde çalışmaları da büyük önem arz etmektedir. 10 Ocak 1961’de gazetecilerin çalışma koşullarını iyileştiren, ileri haklar getiren 212 sayılı yasanın TBMM’de kabul edilmesinden bu yana 10 Ocak tarihi, Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu çerçevede halkın bilgi edinme özgürlüğünü yasal sınırlar içinde sunan tüm basın mensubu arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.



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