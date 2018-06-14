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14 Haziran 2018 10:30

Kaymakam Çakıcı’nın Ramazan Bayramı mesajı

Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Kaymakam Çakıcı’nın Ramazan Bayramı mesajı

14 Haziran 2018 10:30


Çakıcı, mesajında; dostluğun, barışın, birlik ve beraberlik anlayışının en ileri düzeye vardığı bir Ramazan Bayramına ulaşmanın mutluluğu ve sevincinin yaşandığını belirtti. Çakıcı, "Bayramlar, dini ve milli inançlarımızı örf ve adetlerimizle süsleyip, geçmişten devraldığımız mirası zenginleştirerek, geleceğe taşıdığımız, hoşgörünün ve yardımlaşma duygularının en güzel örneklerinin sergilendiği yüzyıllar boyu özenle örülmüş değerlerimizin yaşatılması ve kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan sevgi günleridir. Bayramlar, sevinçleri büyütme mevsimidir. Önce gönüllerimizi bir sevgi yumağı haline getirelim, sonra annelerimizin ve babalarımızın gönüllerini alalım. Evlerin canlı bayramları olan çocuklarımızı, şefkat ve merhamete muhtaç öksüz ve yetimleri, yoksul ve kimsesizleri, evinde ve yatağında ziyaretçi bekleyen insanlarımızı sevindirmeyi unutmayalım. Asırlardan beri birlik-dirlik içerisinde kutladığımız, yardımlaşmanın ve dayanışmanın sembolü olan bu Ramazan Bayramının da millet olarak gönüllerimizin huzur, sevgi ve kardeşlik duygularıyla dolmasına, bayram sevinciyle coşmasına vesile olmasını dilerim. Bu vesile ile bayram günleriyle sınırlı olmaması gerektiğine inandığım hoşgörü, sevgi ve dayanışma içerisinde, günlerinizin bayram mutluluğu ile geçmesini tüm içtenliğimle diler, tüm kamu görevlisi arkadaşlarımın ve Osmaneli halkımın, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı.




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