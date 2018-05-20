Kolon kanserine iyi gelen Malta eriği tezgahlarda

Birçok faydasının olduğu bilinen ve yeni dünya olarak da adlandırılan Malta eriği, pazar tezgahlarında yerini aldı. Yaz meyvelerinin müjdecisi olarak bilinen Malta eriği, 6 liradan satışa sunuluyor. Bilecik Hürriyet Mahallesinde kurulan Kapalı Pazar esnaflarından Hüseyin Vural, yeni dünyanın birçok faydası oluğunu belirtti. Vural, "Yeni dünya bir tek Antalya’da yetiştiği için tezgahlarımıza oradan geldi. İzmir tarafında da var ama Antalya’da olduğu kadar çok fazla yok. Yalnız Antalya bunun tam merkezi. Bilhassa Alanya yeni dünya meyvesinde tektir. Kilosunu 6 TL’ye satıyoruz. Satışlarımız tabi ki oluyor, bir eriğe göre az ama yine de yeni dünya için çok iyi satış yapıyoruz. Şöyle bir şey var Malta eriği deyip geçmeyelim. Sağlık açısından birçok faydası var mesela uykusuzluk sorununu çözer, göz sağlığında önemli yere sahiptir ve en önemlisi kolon kanserini önler. Dışarıdan bakınca normal meyve gibi görünebilir, fakat çok faydalı bir meyvedir" dedi.