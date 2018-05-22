Kontrolden çıkan otomobil takla attı

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük’ten Bilecik istikametine gitmekte olan Bekir A.(70) idaresindeki 34 DP 0574 plakalı otomobil, Bozüyük Garnizon Komutanlığı önüne geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı. Kazada şans eseri hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsüne, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından kısa sürede müdahale edildi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza sebebiyle kontrollü olarak tek şeritten sağlanan trafik, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.