Köylerde Hıdırellez Şenlikleri Yapıldı

Osmaneli’nin birçok köyü, Ramazan ayının erken gelmesi sebebiyle Hıdrellez Şenliklerini Ramazan Bayram sonrası düzenledi. Erecek, Günören, Medetli köylerinde, kazanlar kaynadı, dualar okundu Hıdrellez coşkusu doyasıya yaşadı.

Medetli köy okulunda yapılan şenlikte, vatandaşlara yufka, tavuk etli nohutlu pilav, ayran ve helva ikramı yapıldı. Medetli Köyü Muhtarlığı tarafından geleneksel olarak yapılan kutlamalara, Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Başkan Yardımcısı Hayati kaba, Milletvekili adayı Selim Yağcı, Vezirhan Belde Başkanı Mehmet Duymuş, İl Genel Meclis Üyesi Hakan Özkan, CHP İlçe Başkanı Faik Üstün ve yönetimi, daire müdürleri, komşu köyler ve muhtarları, il ve ilçelerden gelen çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Köy Muhtarı Mustafa Öztürk, yaptığı açıklamada, “Bu şenlikleri köyümüzde her yıl geleneksel olarak düzenliyoruz. Burada birlik, beraberlik ve kaynaşma duygularının daha da güçlendiğine şahit oluyoruz. Hıdrellez için yurdun dört bir tarafından gelen köylülerimiz hem hasret gidermenin hem de eğlenmenin tadını çıkardı. Hıdrellez şenliğimizde bizleri yalnız bırakmayan tüm katılımcılara, şenliğimizde emeği geçen herkese, tüm köylülerimize teşekkür ediyoruz. Her yıl geleneksel olarak yapılan Hıdrellez şenliklerini yapmaya devam edeceğiz" dedi.