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23 Temmuz 2018 12:48

Kurban Bayramı öncesi büyükbaş hayvanlara bakım

Bilecik’te yaklaşan Kurban Bayramı öncesi satıcıların yoğunluğu başlarken, küçük ve büyükbaş hayvanların son bakımları yapılmaya başlandı.

Kurban Bayramı öncesi büyükbaş hayvanlara bakım

23 Temmuz 2018 12:48


Bilecik merkez Başköy’de hayvan satıcılığı yapan Sami Diyar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yoğunluğunun başladığı anlatarak, hayvanlarına da son bakımlarını yaptığı söyledi. Bu yıl kurbanlıkların en düşük büyükbaş kurbanlık fiyatının 7 bin, en düşük küçükbaş kurbanlık fiyatının ise bin lira olmasını tahmin ettiklerini anlatan Diyar, sözlerine söyle devam etti;


"Bayrama 1 aydan az bir süre kala satışlarda başladı. Bizler de elimizdeki büyükbaş hayvanları son bakımlarını yapıyoruz. İlk olarak bakımımız hayvanlarımızın tırnaklarından başladık. Halk dilinde Kara Merhem olarak bilinen ve Osmanlı’dan günümüze gelen bu ilacı büyükbaş hayvanlarımız ayağına sürdüğümüzde tırnaklarını koruyor ve mikropları öldürüyor. Bu işlemi yapmadan önce törpü makinamız ile hayvanın tırnaklarını iyice temizliyoruz. Ondan sonra iki aşamalı bir ilaçlama çalışması yapıyoruz. Büyükbaş hayvan almaya gelen insanlar ilk önce hayvanın diriliğine bakarken, hayvan üzerinde oluşan hastalık ve benzeri şeylere dikkat ediyorlar. Bizler hayvanlarımıza bakımlarımız yaptığımızda sağlıklı olurken, kurbanda da yüksek fiyatlara satabiliyoruz. Yanı biz onlara baktığımızda onlarda bize bakar" dedi,




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