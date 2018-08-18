Lefke Cup U15 Futbol Turnuvası sona erdi

Beşiktaş, Galatasaray, Eskişehirspor, Sakaryaspor, Altınordu ve 1308 Osmaneli Belediyespor‘un mücadele ettiği turnuva renkli görüntülere sahne oldu.

Belediye Başkanı Münür Şahin’in girişimleriyle Osmaneli‘de düzenlenen LEFKE CUP U15 Turnuvası’nda oynanan maçlar sporseverler tarafından heyecanla takip edildi. Organizasyon ile ilgili açıklama yapan belediye Başkanı Münür Şahin, "Takımlar 15 Ağustos günü Osmaneli’ye geldi. Gerek biz büyükler, gerekse de çocuklarımız televizyonlardan izlediğimiz ve taraftarı olduğumuz takımları, alt yapıları da olsa Osmaneli’nde izleme fırsatı buldular. Böyle güzide takımları Osmaneli’nde ağırlamaktan dolayı son derece mutluyuz. Lefke Cup U15 turnuvası uzun yıllar devam edecek ve ileri ki yıllarda ulusal hale gelecektir. Turnuvaya katılan takımlarımızın konaklamasından yemeğine kadar her türlü ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşıladık. Bu turnuvadan da alnımızın akıyla çıktık. Havaların sıcak olmasına rağmen gençlerimiz çok güzel maçlar çıkartıyorlar. Hepsine başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Yapılan bu turnuva ilçenin tanıtımı açısından da oldukça önemli bir proje olarak ortaya çıkmış oldu" dedi.

Beşiktaş ile Galatasaray’ın oynadığı final maçını Belediye Başkanı Münür Şahin, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, İstanbul amatör spor kulüpleri genel sekreteri Ali Tanrıya Şükür sporcu yakınları ve Osmaneli halkı izledi.