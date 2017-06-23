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23 Haziran 2017 11:56

MHP’liler Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkındaki iftarda buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı mensupları, Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkında düzenlenen iftarda buluştular.

MHP’liler Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkındaki iftarda buluştu

23 Haziran 2017 11:56


Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde bulunan parka geçtiğimiz günlerde Bilecik Belediye Meclisi tarafından Ege Üniversitesi’nde öğrenciler arasında çıkan kavgada hayatını kaybeden Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun adı verilmişti. MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı tarafından yönetim kurulu üyeleri dün gece bu parkta bir iftar programı düzenlendi. Programa, MHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Karuk, MHP Merkez İlçe Başkanı Talha Özkan, il ve belediye meclis üyeleri ile Merkez İlçe Başkanı yönetim kurulu üyeleri eşleriyle katıldılar. Okunan dualarla oruçlar açılırken, MHP Merkez İlçe Başkanı Talha Özkan, “Allah emeği geçenlerden razı olsun” dedi.




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