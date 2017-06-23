MHP’liler Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkındaki iftarda buluştu

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde bulunan parka geçtiğimiz günlerde Bilecik Belediye Meclisi tarafından Ege Üniversitesi’nde öğrenciler arasında çıkan kavgada hayatını kaybeden Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun adı verilmişti. MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı tarafından yönetim kurulu üyeleri dün gece bu parkta bir iftar programı düzenlendi. Programa, MHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Karuk, MHP Merkez İlçe Başkanı Talha Özkan, il ve belediye meclis üyeleri ile Merkez İlçe Başkanı yönetim kurulu üyeleri eşleriyle katıldılar. Okunan dualarla oruçlar açılırken, MHP Merkez İlçe Başkanı Talha Özkan, “Allah emeği geçenlerden razı olsun” dedi.