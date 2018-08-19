Osmaneli Belediyesi ayva lokumu üretimine başladı

Osmaneli Belediyesi’nin Hisarcık Beşevler Köyünde üretimine başladığı ayva lokumu hakkında bilgiler veren Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “Osmaneli Belediyesi olarak, Hisarcık Beşevler Köyünde kurduğumuz Sebze-Meyve paketleme tesisine yaptığımız yeni yatırımla, ayva lokumu, salça, reçel, kurutulmuş ve vakumlanmış sebze ile meyve üretimine başladık. İlk ürünümüzü Prof. Dr. İçmeler Tesislerimizde satışa sunduk. Rahmetli Osmaneli Belediye Başkanımız Selahattin Çetintaş tarafından büyük bir çalışmayla ilçemize kazandırılan ve patenti belediyemizde olan ayva lokumu üretimine tekrar başlamakla turizmde bir değerimizi daha hizmete sunduk. Bu vesile ile Osmaneli İlçemize büyük hizmetleri olan değerli Kardeşim Merhum Belediye Başkanımız Selahattin Çetintaş’ı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Allah ondan ve ailesinden razı olsun" dedi.

Üretimle birlikte ilçede turizm hareketliliğinin başlayacağını kaydeden Başkan Şahin “Turizmde yükselen değer olan Osmaneli’de özellikle gelen ziyaretçilere yöresel ürünlerin sunulması, satılması önemli bir faaliyetimizi oluşturuyordu. Özellikle sürekli eğitim merkezimizde yaptığımız çalışmalarla artık lefke bezi, lefke takı, lefke giysi, mozaik, yakma tablolar, folklorik bebek, tesbih, maket evler, lefke taşı işleme gibi ürünleri turizmde kullanmaya, gelen ziyaretçilere satmaya başladık. Yeni yaptığımız yatırımla özellikle çok talebi olan ayva lokumunuda Osmaneli Belediyesi olarak hizmete sunduk" diye konuştu.