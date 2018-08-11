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11 Ağustos 2018 14:23

Osmaneli Belediyesi yaz spor okulları sona erdi

1308 Osmaneli Belediye spor kültürünü yaygınlaştırmak, spor bilincini geliştirmek amacıyla düzenlediği "Yaz Spor Okulları" sona erdi.

Osmaneli Belediyesi yaz spor okulları sona erdi

11 Ağustos 2018 14:23


Osmaneli Belediyesi tarafından yüzme, basketbol, voleybol, tenis, atletizm, futbol, jimnastik ve taekwondo başta olmak üzere 17 branşta eğitim alan öğrenciler için kapanış programı düzenlendi. Kapanış programına Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimi Güliz Bilgiç Özyaşar, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, okul müdürleri ve kurs öğreticileri katıldı. Belediye Başkanı Münür Şahin, teknik belediyeciliğin yanında sosyal belediyeciliğin önemli olduğunu, gençleri spora özendirmek için sürekli çalıştıklarını belirtti. Başkan Şahin, “Bu yıl 350 öğrencimizin katılımı ile yaz spor okulunu gerçekleştirdik. Bugün çok mutluyum. Belediyeciliğin sosyal yanının, insana yatırım olduğunu düşünüyorum. Bu tür organizasyonlarla, yaz tatilinde öğrencilerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak adına velilere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yaz Spor Okulları’nda futbol, yüzme, jimnastik, badminton, basketbol, voleybol gibi bir çok spor branşlarında çocuklarımız eğitim aldı. 17 branşta açmış olduğumuz kurslarımıza çocuklarımız katılarak başarı ile tamamladılar. Bugün de başarı ile tamamladıkları yaz spor okulumuzun kapanışı için bir araya geldik. Kurslara katılan tüm çocuklarımızı kutluyorum. Çocuklarımızın bu özgüven içerisinde olmaları bizleri ziyadesi ile mutlu ediyor. Yaz boyunca çocuklarını bizlere emanet ederek, kurslarımıza gönderen ailelerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün Osmaneli’nin 350 çocuğunu sportif aktivitelerle buluşturmanın mutluluğunu da yaşıyoruz. İnşallah bundan sonra da çocuklarımız ve gençlerimiz için Osmaneli halkı için dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.




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