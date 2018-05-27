Osmaneli Belediyesinin mahalle iftarları sürüyor

Düzenlenen iftar programına Osmaneli Kaymakam Edip Çakıcı, Bilecik 1. sıra miletvekili adayı Selim Yağcı, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Başkanı Mefaret Göbekçi, İl Genel Meclis üyesi Hakan Özkan ve belediye personeli ile Haceloğlu Mahalle sakinleri katıldı. Ramazan ayının birlik ve beraberliğin sergilendiği en güzel ay olduğunu ifade eden Şahin, iftar programlarına katılan vatandaşlarla tek tek selamlaşarak hayırlı Ramazanlar diledi. İftar programları ile ilgili bir açıklama yapan Başkan Şahin, “Ramazan ayımız mübarek olsun, hayırlı akşamlar diliyorum. Allah tutmuş olduğumuz oruçları kabul etsin. Allah, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecemize hepimizi ulaştırsın. Daha sonra da hep birlikte Ramazan Bayramı’na birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde ulaşalım" dedi. Şahin, tasavvuf musikisi eşliğindeki mahalle iftarlarına her hafta bir mahallede buluşmak üzere devam edileceğini de ifade etti.

Daha sonra Haceloğlu Mahallesi sakinleri ile birlikte iftarını açan 1. Sıra Bilecik Milletvekili adayı Selim Yağcı Ramazan ayının birlik, beraberlik ayı olduğuna dikkat çekerek mahalle iftarlarının da bu nedenle oldukça anlamlı olduğuna dikkat çekti.

Renkli görüntülerin oluştuğu iftar programında konuklar, ilahi grubu tarafından seslendirilen eserler ile hoş anlar yaşadı.