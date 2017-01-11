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11 Ocak 2017 11:26

Osmaneli’de görev yapan eski ile yeni gazeteciler yemekte buluştu

Osmaneli’de görev yapan eski ile yeni gazeteciler yemekte buluştu

11 Ocak 2017 11:26

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle düzenlenen yemekte, ilçede görev yapan eski gazeteciler ile yeni gazeteciler bir araya geldi.
Uzun yıllardan bu yana Osmaneli’de çeşitli basın kuruluşlarının temsilciliğini yapan daha sonra emekli olan Gürkan İşkur, ilçede görev yapan basın mensuplarına akşam yemeği verdi. Yemekte konuşan İşkur, “Osmaneli ilçesinde uzun yıllar çeşitli haber ajanslarının temsilciliğini yaptım. Emekliliğim geldiğinde de işimden ayrıldım ancak emekli olsam da halen ilçede görev yapan basın mensubu arkadaşlarıma elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. İlçedeki basın mensubu arkadaşlarımızla ara sıra bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunuruz, bu sebepten dolayı de 10 Ocak Çalışan Gazetecilerin Günü olduğu için böyle bir yemek düzenleyerek bir araya gelmek istedim. Beni kırmayıp düzenlemiş olduğumuz yemeğe katılan basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ederim. Tekrardan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle tüm basın çalışanlarının günlerini kutluyorum” dedi.
Düzenlenen yemekte konuşan Osmaneli Haber Yazı İşleri Müdürü Mehmet Erdem ise, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde bizleri hatırlayarak yalnız bırakmayan ve bizi yemekte bir araya getiren eski basın çalışanı Gürkan İşkur’a teşekkür ediyorum ve tüm basın mensubu arkadaşların 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Her ne kadar Gürkan Bey emekli oldum dese de bizim meslekte emeklilik olmaz, biz kendisiyle zaman zaman bir araya gelip eski gazetecilik ve yeni gazetecilik hakkında sohbetler ederiz, kendisinin tecrübelerinden faydalanarak Osmaneli ilçesini daha güzel tanıtmak için bilgi alışverişinde bulunuruz. Kendisinin bu desteklerinden dolayı tekrardan böyle bir organizasyon yaparak ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bizleri bir araya getiren Gürkan İşkur’a tüm basın mensubu arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.



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