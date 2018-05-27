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27 Mayıs 2018 11:35

Osmanelili avcılar iftarda buluştu

Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki Avcılık, Atıcılık, Doğa Sporları Ve Amatör Balıkçılık Spor Kulübü üyeleri, her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldiler.

Osmanelili avcılar iftarda buluştu

27 Mayıs 2018 11:35


Osmaneli Avcılık, Atıcılık, Doğa Sporları Ve Amatör Balıkçılık Spor Kulüp Başkanı Mustafa Öktem ve yönetim kurulu üyeleri tarafından her yıl düzenli olarak tertip edilen geleneksel iftar yemeği, bu yıl da kulübün bahçesinde düzenlendi. Katılımın yoğun olduğu iftar yemeği öncesi konuşma yapan Mustafa Öktem, Ramazan ayının ve iftarların, insanların birliği ve beraberliği için en güzel vesile olduğunu belirtti. Öktem, "Birlik, beraberlik ve dayanışmaya daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, mübarek Ramazan ayı olması münasebetiyle, dostlarımızla iftar yemeğinde bir araya geldik. Maneviyatı böyle güçlü olan bu güzel günlerde iftar yemekleri, tüm insanlığın birliği, beraberliği ve kaynaşması için en güzel vesiledir. Bizlerde iftar yemeğimize icabet eden tüm dostlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz" dedi.


İftar yemeğine Kulüp Başkanı Mustafa Öktem ve Yönetim Kurulu çevre ilçe avcılar kulüp üyeleri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ve avcılar katıldı.




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