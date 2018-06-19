Osmanlıca yazılmış mezar taşları koruma altına alındı

Osmanlı Devleti’nin kurulduğu topraklar olan Söğüt ve köylerinde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üye. Refik Arıkan önderliğinde tez çalışması olarak Osmanlıca mezar taşları tespit edildi. Bu tespitler sonrası "Osmanlıca Kitabeler" adlı çalışma kapsamında tarih yüksek lisans öğrencisi Mehmet Can Çetin, tarih lisans öğrencisi Hamiyet Bilgili ve Murat Kuru Söğüt merkez olmak üzere tüm köylerini gezerek Osmanlıca mezar taşları ve kitabeler koruma altına alınmak üzere gerekli çalışmalar başlatıldı.