Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2018 16:34

Osmanlıca yazılmış mezar taşları koruma altına alındı

Bilecik’in Söğüt ilçesi ve ilçeye bağlı köylerde azalan Osmanlıca mezar taşları koruma altına alındı.

Osmanlıca yazılmış mezar taşları koruma altına alındı

19 Haziran 2018 16:34


Osmanlı Devleti’nin kurulduğu topraklar olan Söğüt ve köylerinde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üye. Refik Arıkan önderliğinde tez çalışması olarak Osmanlıca mezar taşları tespit edildi. Bu tespitler sonrası "Osmanlıca Kitabeler" adlı çalışma kapsamında tarih yüksek lisans öğrencisi Mehmet Can Çetin, tarih lisans öğrencisi Hamiyet Bilgili ve Murat Kuru Söğüt merkez olmak üzere tüm köylerini gezerek Osmanlıca mezar taşları ve kitabeler koruma altına alınmak üzere gerekli çalışmalar başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç