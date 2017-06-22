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22 Haziran 2017 15:16

Protokol jandarma iftarında bir araya geldi

Bozüyük’teki protokol üyeleri İlçe Jandarma Komutanlığı iftarında bir araya geldi.

Protokol jandarma iftarında bir araya geldi

22 Haziran 2017 15:16


Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç ve İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can’ın ev sahipliğinde gerçekleşen Jandarma İlçe Komutanlığı iftarına katıldı. Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı’nda gerçekleşen İftar yemeğinde askerler ile birlikte oruçlarını açan protokol üyeleri yemek sonrasında da askerler ile sohbet etti.


İftar yemeğinin ardından konuşan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can; “Böylesine hayırlı bir gece olan Kadir Gece’sinin ülkemize ve tüm İslam âlemine huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Bu önemli akşamda bizler ile birlikte olan sayın protokol üyelerine teşekkür eder, personelimin ve askerlerimizin Kadir Gecesi’nin mübarek olmasını dilerim” dedi.


Keyifli ve sıcak bir ortamda gerçekleştirilen iftar yemeğinin ardından Belediye Başkanı Fatih Bakıcı; “Vatan borcu namus borcudur diyerek İlçe Jandarma Komutanlığımızda görevlerini yerine getiren askerlerimizle iftar sofrasında bir araya gelmekten mutluluk duydum. Rabbim vatanımızı ve vatan bekçilerimizi korusun” dedi.




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