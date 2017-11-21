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21 Kasım 2017 17:11

Servis sorununu çözen Başkan Bakıcı’ya teşekkür ziyareti

Bozüyük 2, 4 ve 6 No’lu Kooperatif başkanları ile Şoförler Odası Başkanı Ahmet Ünal, Bozüyük’te yıllardır çözülemeyen bir problem haline gelen servis plakaları sorununu tamamen çözen Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’yı ziyaret ederek teşekkür ettiler.

Servis sorununu çözen Başkan Bakıcı’ya teşekkür ziyareti

21 Kasım 2017 17:11


Çocukların okullarına gitmek için kullandıkları servisler ile ilgili olarak çalışmaların tamamlanması ve yeni düzenlemelerin uygulamaya konması ile artık çocukların okula giderken her türlü olası tehlikeli durumlar düşünülerek tasarlanmış, güvenli ve belirli aralıklarda denetlenen, yenilenen servis araçlarının kullanılacak olması aileler tarafından da memnuniyetle karşılandı. Konu ile ilgili olarak konuşan Başkan Bakıcı “Yıllardır ilçemizin kronik sorunu haline gelen ve siyasi yönetimlerce bir türlü çözüm sağlanamayan Servis Plakası sorununu çözmek bizlere nasip oldu. Çocuklarımız güvenli bir şekilde okullarına gitsinler, vatandaşlarımız her türlü tehlikeye hazır, denetimli araçlarla seyahat etsinler diye yola çıktığımız S Plaka’ların ihale sürecini tamamladık” dedi.




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