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20 Haziran 2018 04:51

Seyir halindeki kamyonun lastikleri alev aldı

Bilecik’ in Osmaneli ilçesinde seyir halindeki kamyon alev aldı.

Seyir halindeki kamyonun lastikleri alev aldı

20 Haziran 2018 04:51



Alınan bilgilere göre gece 03;30 sıralarında Bilecik istikametinden Sakarya istikametine doğru gelen Fevzi Köse yönetimindeki 64 BN 435 plakalı kamyon, Selimiye köy kavşağına geldiği sırada henüz sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı arka lastiği yanmaya başladı. Meydana gelen yangını fark eden kamyon sürücüsü Köse, kamyonunu yolun kenarına yanaştırarak, taşıdığı toprakla yangını söndürmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşların da yangın tüpü ve toprakla söndürmeye çalıştığı yangın söndürülemeyince itfaiyeye haber verildi. İtfaiye gelene kadar da kendi çabasıyla yangını söndürmeye çalışan sürücü Köse, başarılı olamazken, yangın olay yerine gelen Osmaneli itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Olay yerine gelen Osmaneli itfaiye erleri yangını söndürüp araçta soğutma çalışması yaparken, kamyonun dorsesinde hafif maddi hasar oluştu.




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